फराह खान ने 8 साल छोटे पति शिरीष संग रिश्ते पर दिया बयान, बोलीं- शादी के बाद खत्म हो जाता है रोमांस

फराह खान का मानना है कि वक्त के साथ भले ही रोमांस का शुरुआती रोमांच थोड़ा फीका पड़ जाए, लेकिन शादी एक बहुत ही गहरे और मजबूत रिश्ते में बदल जाती है। उन्होंने कहा, "जब आप किसी को डेट कर रहे होते हैं, तो आप उसे पाने की बहुत शिद्दत से चाहत रखते हैं। लेकिन जब वह इंसान आपको मिल जाता है, तो जीवन में उसका महत्व और भूमिका बदल जाती है। अब मैं शिरीष को सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में और एक ऐसे इंसान के रूप में भी महत्व देती हूं। जो मेरे पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहता है। सच कहूं तो, मैं उनके बिना रहने की सोच भी नहीं सकती, शिरीष के बिना हमारा घर एक दिन भी नहीं चल सकता।"