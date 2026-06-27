‘लड़की धक्का मार देगी, प्यार मत करना’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर राखी सावंत का बेबाक बयान

राखी ने कहा कि हर सुबह कोई न कोई सनसनीखेज वारदात सुनने को मिलती है। कभी ब्लू ड्रम हत्याकांड, कभी हत्या, कभी दुष्कर्म तो कभी किसी को पहाड़ से धक्का देने की खबर। उनका कहना था कि समाज में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को रिश्ते बनाते समय बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि यदि किसी रिश्ते में लगातार झगड़े, धोखा या गंभीर मतभेद दिखाई दें तो उस रिश्ते से सम्मानपूर्वक बाहर निकल जाना ही बेहतर है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर राखी सावंत के ये वीडियोज शेयर किए गए हैं।