27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘लड़की धक्का मार देगी, प्यार मत करना’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर राखी सावंत का बेबाक बयान

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या का मामला अब गहराता जा रहा है। इस केस पर अब राखी सावंत ने अपना रिएक्शन दिया है। ड्रामा क्वीन ने अपने ही अंदाज में इस पर लड़कों को सलाह दी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 27, 2026

Ketan Agarwal Murder Case

Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- @tahirjasus)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले की परतें खोलने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर इस केस पर अब बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने इस पूरे मामले पर ऐसा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। राखी ने मजाकिया अंदाज में लोगों को शादी और प्यार से दूर रहने की सलाह तक दे डाली।

राखी सावंत ने दी सलाह

राखी सावंत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आजकल प्यार करना भी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा, 'प्यार करोगे तो लड़की पहाड़ पर ले जाकर धक्का दे देगी। शादी मत करो, प्यार मत करो।' हालांकि उन्होंने ये बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही, लेकिन इसके पीछे उन्होंने बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई।

राखी ने कहा कि हर सुबह कोई न कोई सनसनीखेज वारदात सुनने को मिलती है। कभी ब्लू ड्रम हत्याकांड, कभी हत्या, कभी दुष्कर्म तो कभी किसी को पहाड़ से धक्का देने की खबर। उनका कहना था कि समाज में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को रिश्ते बनाते समय बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि यदि किसी रिश्ते में लगातार झगड़े, धोखा या गंभीर मतभेद दिखाई दें तो उस रिश्ते से सम्मानपूर्वक बाहर निकल जाना ही बेहतर है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर राखी सावंत के ये वीडियोज शेयर किए गए हैं।

केतन अग्रवाल मामले पर क्या अपडेट?

इसी बीच केतन अग्रवाल केस में भी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बड़ा दावा किया कि शादी तय होने से पहले ही उन्होंने सिया गोयल के परिवार को बता दिया था कि उनका बेटा सिर पर छोटा-सा विग पैच इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि यह बात किसी से छिपाई नहीं गई थी, ऐसे में अगर इसे हत्या की वजह बताया जा रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

विशाल अग्रवाल ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाएगी। साथ ही जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया है।

पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाले खुलासे

हालांकि अब तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि विग या हेयर पैच इस हत्या की वजह था। जांच एजेंसियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष सबूतों के आधार पर ही निकाला जाएगा।

जांच के दौरान पुलिस का दावा है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर पहले से योजना बनाकर लोहागढ़ किले पर केतन को बुलाया और वहीं वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड, चैट, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है। वहीं सिया के परिवार और केतन के परिवार के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए हैं, जिनकी भी पड़ताल की जा रही है।

पीएम मोदी को भगवान मानती हैं सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन, बोले- साई बाबा की किताब में रखी है मोदी जी की फोटो

ये भी पढ़ें
Suniel Shetty Granddaughter On PM Modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jun 2026 10:49 am

Published on:

27 Jun 2026 10:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘लड़की धक्का मार देगी, प्यार मत करना’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर राखी सावंत का बेबाक बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पहली मुलाकात से शादी तक, पंचम दा और आशा भोसले की प्रेम कहानी में लगे 30 साल

RD Burman Birth Anniversary
मनोरंजन

पीएम मोदी को भगवान मानती हैं सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन, बोले- साई बाबा की किताब में रखी है मोदी जी की फोटो

Suniel Shetty Granddaughter On PM Modi
बॉलीवुड

Welcome 2 The Jungle Box Office Collection Day 1: ओपनिंग पर छप्परफाड़ हुआ कलेक्शन, पहले दिन टूटे अक्षय कुमार की इन फिल्मों के रिकॉर्ड

Welcome 2 The Jungle Box Office Collection Day 1 Akshay kumar film break bhooth bangla jolly llb 3 record
बॉलीवुड

फराह खान ने 8 साल छोटे पति शिरीष संग रिश्ते पर दिया बयान, बोलीं- शादी के बाद खत्म हो जाता है रोमांस

Farah Khan big reveals on 22 years of marriage with Shirish Kunder said after marriage romance end
बॉलीवुड

“3 महीने पति-पत्नी की तरह रहे थे मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी”, वरिष्ठ पत्रकार ने खोला सालों पुराना राज

Mithun chakraborty and sridevi 3 month lived like married couple claims and breakup reason reveals senior journalist
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.