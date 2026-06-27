ब्यूटी की कीमत मौत? एक साल बाद भी अनसुलझी है शेफाली जरीवाला की मौत! आखिर उस रात क्या हुआ था?

तो वहीं, एक्ट्रेस गुल पनाग ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि आज समाज में लोग धैर्य और संतुलन के बजाय "जल्दी ठीक होने" और "फास्ट रिजल्ट" की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उनके इस बयान ने ग्लैमर इंडस्ट्री में बढ़ते ब्यूटी प्रेशर पर भी नई बहस छेड़ दी। तो दूसरी ओर, शेफाली के पति पराग त्यागी ने बाद में सामने आकर कई रिपोर्टों का खंडन किया और उन्होंने साफ किया कि शेफाली महीने में एक बार डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मल्टीविटामिन, विटामिन C, कोलेजन और ग्लूटाथियोन की IV ड्रिप लेती थीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फास्टिंग को उनकी मौत से जोड़ना गलत है और कई जानकारियां अधूरी तरीके से पेश की गईं।