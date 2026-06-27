‘Welcome to the Jungle’ पर कॉपी का आरोप? अहमद खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले-तुलना करना गलत है

Welcome to the Jungle: अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्म 'ट्रॉपिक थंडर' से की जा रही है। अब फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने इस तुलना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि फिल्म का आइडिया भले कुछ लोगों को हॉलीवुड की याद दिलाए, लेकिन इसकी कहानी और ट्रीटमेंट पूरी तरह अलग है और इसकी नींव दिवंगत राइटर-डायरेक्टर नीरज वोरा ने करीब एक दशक पहले ही तैयार कर दी थी।