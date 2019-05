50 साल बाद महानायक अमिताभ को हो रहा एक्टर बनने का अफसोस, इन कंपनियों की प्रति घंटा कमाई देख लगा तगड़ा झटका

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था। उनको इस इंडस्ट्री में लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि वे गलत प्रोफेशन में हैं। अमिताभ ने इस इंडस्ट्री में काफी पैसा कमाया है लेकिन वह कुछ कंपनियों की प्रति घंटा आय देखकर हैरान हैं और इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि वह गलत पेशे में हैं। अमिताभ ने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया है।

दरअसल, महानायक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसी कई बड़ी कंपनियों की प्रति घंटे की कमाई देख हैरान हैं। अमिताभ ने खुद इन कंपनियों की हर घंटे की रेवेन्यू की खबर पोस्ट कर लिखा है कि we are in the wrong job...

इस पोस्ट में उन्होंने इन कंपनियों की प्रति घंटा आय का उल्लेख भी किया है। दरअसल, इन कंपनियों की प्रति घंटे की कमाई 14 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ तक हैं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म 'बदला' की कमाई पर भी जॉब और पार्टी जैसी बातों को अपने ट्वीट्स के जरिए कहा था। अब एक बार फिर दुनिया की इन बड़ी कंपनियों की कमाई पर ट्वीट कर वह सुर्खियों में हैं।