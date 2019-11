करीना कपूर का बचपन में कुछ इस तरह ख्याल रखते थे अमिताभ बच्चन, पुरानी तस्वीर हुई वायरल

नई दिल्ली | अमिताभ बच्चन पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत को लेकर चर्चाओं में बने हुए थे। वैसे तो बिग बी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 को होस्ट कर रहे हैं जिसमें आए दिन उनकी सेट से कोई ना कोई मस्ती-मजाक की खबर सामने आती रहती है। अमिताभ को इंडस्ट्री में ५ दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। वो आज भी एक्टिव हैं और बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस भी उनकी बड़ी फैन हैं। इसी बीच अमिताभ की बच्चों के साथ एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल उस फोटो में उनकी गोद में करीना कपूर खान दिखाई दे रही हैं।

Who are you holding @SrBachchan Ji?



I see @earth2angel #karishmakapoor pic.twitter.com/77ZczeXD4P