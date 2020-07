Amitabh Bachchan ने अस्पताल से कही पहली कविता, भावुक होकर फैंस को कहा शुक्रिया

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के कोरोना संक्रमित पाए जाने (Amitabh Bachchan and family corona positive) के बाद से सभी के लिए फैंस और सेलेब्स लगातार दुआएं मांग रहे हैं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अभिषेक बच्चन (abhishek Bachchan), ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) और आराध्या (Aaradhya) के लिए पूजा पाठ किए जा रहे हैं। खासकर अमिताभ बच्चन के लिए फैंस बेहद चिंतित है और उनके स्वस्थ होने की मंगलकामना कर (Fans prayers for Amitabh Bachchan) रहे हैं। अमिताभ नानावटी अस्पतला (Nanavati Hospital) में भर्ती हैं और उनका निगरानी में इलाज चल रहा है। वहीं बिग बी ने कहा था कि वो अपनी हेल्थ का अपडेट फैंस (Amitabh Bachchan health update) को देते रहेंगे। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन हमेशा से ही बहुत (Amitabh Bachchan on social media) एक्टिव रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाए जिसदिन वो कुछ भी पोस्ट ना करें। बिग बी ने अपना ये अंदाज बरकरार रखा है। हाल ही में उन्होंने सभी फैंस के लिए एक कविता (Amitabh Bachchan poem from hospital) लिखी है।

T 3592 - It shall not be possible for me to acknowledge and respond to all the prayers and wishes expressed by them that have shown concern towards Abhishek, Aishwarya, Aaradhya and me ..

I put my hands together and say ..🙏

Thank you for your eternal love and affection ..