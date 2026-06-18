‘धुरंधर’ और ‘RRR’ पर भी कैसे भारी पड़ती ‘गदर’, बनती भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर!

दरअसल, आज के समय में जब 'RRR', 'जवान', 'पुष्पा 2' और हाल ही में रिलीज हुए 'धुरंधर' अन्य सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड चर्चा में रहते हैं, तब भी 'गदर' का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और कई फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि अगर फिल्म को आज की स्क्रीन संख्या, मार्केटिंग और वैश्विक रिलीज का फायदा मिलता, तो यो मॉडर्न युग की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में शामिल हो सकती थी। फिल्म 'गदर' को रिलीज हुए 15 जून को पूरे 25 साल हो चुके है। इसके बाद भी फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई है।