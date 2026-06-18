18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ और ‘RRR’ पर भी कैसे भारी पड़ती ‘गदर’, बनती भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर!

Gadar Bigger than Dhurandhar and RRR: 2001 में जब 'गदर: एक प्रेम कथा' आई थी तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में सुनामी आ गई थी। आज भी फिल्म का क्रेज 'RRR' और 'धुरंधर' जैसी मेगा फिल्मों को भी पीछे छोड़ता नजर आता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 18, 2026

'धुरंधर','RRR' और 'गदर'

'धुरंधर','RRR' और 'गदर' (IMDb)

Gadar Bigger than Dhurandhar and RRR:बॉलीवुड स्टारर सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है। 15 जून 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता था, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच दिया था। अब फिल्म की रिलीज के 25 साल पूरे होने पर इसकी कामयाबी को नए नजरिए से देखा जा रहा है।

'गदर' फिल्म ने करोड़ों टिकट बेचे और साल की सबसे बड़ी हिट बनी

जब 'गदर' रिलीज हुई थी, तब भारत में मल्टीप्लेक्स संस्कृति अपने शुरुआती दौर में थी और ज्यादातर कमाई सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से होती थी। फिल्म केवल कुछ 100 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बाद दर्शकों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि महीनों तक थिएटर हाउसफुल रहे। उस दौर में फिल्म ने करोड़ों टिकट बेचे और साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी।

इसमें मजेदार बात ये है कि 'गदर' का मुकाबला उसी दिन रिलीज हुई आमिर खान की 'लगान' से था। दोनों फिल्मों को आज भी क्लासिक माना जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में 'गदर' ने कहीं बड़ी सफलता हासिल की थी। फिल्म ने उस समय कई रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों के बीच एक सांस्कृतिक घटना बन गई।

इमोशनल कहानी, देशभक्ति का जज्बा

फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार अगर 'गदर' आज के समय में रिलीज होती, तो इसकी कमाई कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी। पिछले 25 सालों में टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां 2001 में एक औसत टिकट की कीमत बेहद कम थी, तो वहीं आज बड़े शहरों में दर्शक एक टिकट के लिए कई गुना अधिक भुगतान करते हैं।

बता दें, ऐसे में फिल्म की टिकट बिक्री को मौजूदा टिकट दरों के हिसाब से देखा जाए, तो इसकी कमाई 1000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकती थी। इसमें फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमोशनल कहानी, देशभक्ति का जज्बा और सनी देओल का जोशीला किरदार था। दरअसल, तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी ने उस दौर के दर्शकों को गहराई से ऑडियंस को प्रभावित किया था। यही वजह थी कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, बल्कि लोगों की इमोशन्स का हिस्सा बन गई।

'RRR','धुरंधर' गदर के आगे कुछ भी नहीं

दरअसल, आज के समय में जब 'RRR', 'जवान', 'पुष्पा 2' और हाल ही में रिलीज हुए 'धुरंधर' अन्य सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड चर्चा में रहते हैं, तब भी 'गदर' का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और कई फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि अगर फिल्म को आज की स्क्रीन संख्या, मार्केटिंग और वैश्विक रिलीज का फायदा मिलता, तो यो मॉडर्न युग की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में शामिल हो सकती थी। फिल्म 'गदर' को रिलीज हुए 15 जून को पूरे 25 साल हो चुके है। इसके बाद भी फिल्म की लोकप्रियता कम नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Jun 2026 04:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ और ‘RRR’ पर भी कैसे भारी पड़ती ‘गदर’, बनती भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

1 लाख रुपये देने के बदले गंदी डिमांड, मैसेज देखकर सहम गईं अभिनेत्री मानवी गगरू, इंडस्ट्री की खुली पोल

Maanvi Gagroo On Casting Couch Experience
बॉलीवुड

60 बरस की फिल्मों की ‘दादी’ को फेसबुक से मिला प्यार, 75 दिनों के अंदर सुहासिनी मुले ने रचाई शादी, बोलीं-उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया

Suhasini Mulay Marriage At 60
बॉलीवुड

‘मां क्या कहेगी आपकी?’, आमिर खान के साथ सबसे लंबे किसिंग सीन के सवाल पर भड़क गई थीं करिश्मा कपूर, अब हुआ खुलासा

Karishma Kapoor Kissing Scene
बॉलीवुड

बड़ी होकर अभिनेत्री ही बनेंगी रणबीर कपूर की लाडली राहा? करियर पर मां आलिया ने दिया जवाब

Alia Bhatt On Daughter Raha Kapoor
बॉलीवुड

5 मिनट तक रेखा के साथ विवादित सीन देने वाले एक्टर के थे पारिवारिक रिश्ते, बेटी के साथ खेलती थीं अभिनेत्री

Rekha-Biswajeet Chatterjee Kiss Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.