60 बरस की फिल्मों की ‘दादी’ को फेसबुक से मिला प्यार, 75 दिनों के अंदर सुहासिनी मुले ने रचाई शादी, बोलीं-उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया

Suhasini Mulay Marriage At 60: बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो यह साबित कर देते हैं कि जिंदगी किसी भी उम्र में नया मोड़ ले सकती है। ‘लगान’, ‘जोधा अकबर’ और कई यादगार फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुहासिनी मुले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने 60 साल की उम्र तक शादी नहीं की, लेकिन जब उन्हें सही साथी मिला तो महज 75 दिनों के भीतर उन्होंने सात फेरे ले लिए।