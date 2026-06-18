1 लाख रुपये देने के बदले गंदी डिमांड, मैसेज देखकर सहम गईं अभिनेत्री मानवी गगरू, इंडस्ट्री की खुली पोल

'टू गर्ल्स एंड टू कप्स' नाम के एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मैसेज मिला था। उस मैसेज में एक लाख रुपये के भुगतान के साथ ‘कम्प्रोमाइज’ का जिक्र किया गया था। उस वक्त मानवी को इस शब्द के पीछे छिपे मायने समझ नहीं आए। उन्होंने मासूमियत में इसका मतलब किसी आर्थिक शर्त या बजट से जुड़ी बात समझा और जवाब भी दे दिया।