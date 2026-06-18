‘मां क्या कहेगी आपकी?’, आमिर खान के साथ सबसे लंबे किसिंग सीन के सवाल पर भड़क गई थीं करिश्मा कपूर, अब हुआ खुलासा

Karishma Kapoor Kissing Scene: 90 के दशक की फिल्मों का जिक्र होते ही कुछ सीन ऐसे हैं, जो दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। लेकिन फिल्म की सफलता के साथ-साथ एक ऐसा सीन भी चर्चा का केंद्र बन गया, जिसने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरीं। ये था आमिर खान और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया बारिश वाला किसिंग सीन।