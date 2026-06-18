5 मिनट तक रेखा के साथ विवादित सीन देने वाले एक्टर के थे पारिवारिक रिश्ते, बेटी के साथ खेलती थीं अभिनेत्री

अब इस विवाद पर अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी की बेटी और अभिनेत्री पल्लवी चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माना कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो पहले अभिनेत्री की सहमति लेना जरूरी था। उनके अनुसार, किसी भी कलाकार को बिना जानकारी दिए इस तरह के सीन का हिस्सा बनाना उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौर का माहौल आज से बिल्कुल अलग था और युवा कलाकारों के लिए अपनी बात खुलकर रखना आसान नहीं होता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर को स्वाभाविक सीन चाहिए था लेकिन बिना बताए ऐसा करना सही नहीं है।