सनी देओल और डिंपल कपाड़िया को लेकर सालों बाद हुआ खुलासा, दोनों की साथ में तस्वीरें लेना था मना

Sunny Deol-Dimple Kapadia Picture Rule: बॉलीवुड की चमक-दमक हमेशा से दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। आज के दौर में जहां सितारों की निजी जिंदगी का हर पल कैमरों में कैद हो जाता है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब कुछ रिश्तों को पर्दे के पीछे ही रहने दिया जाता था। अब इंडस्ट्री के अनुभवी सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रामाकांत मुंडे ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने दशकों पुराने बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक को फिर सुर्खियों में ला दिया है।