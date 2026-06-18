18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘गदर’ में पाकिस्तान, अब Batwara 1947! सनी देओल आखिर कितना बंटवारा करवाएंगे? फैंस ने किया ऐसा कमेंट

Batwara 1947 Teaser: 'गदर' में पाकिस्तान को ललकारने के बाद सनी देओल अब 'बंटवारा 1947' लेकर आ रहे हैं। फिल्म का अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। फैंस मजे लेते हुए कमेंट कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 18, 2026

Batwara 1947 Teaser

Batwara 1947 Teaser( X:Yash@SANDEEPMH07)

Batwara 1947: बॉलीवुड स्टार सनी देओल एक बार फिर ऐसे विषय के साथ दर्शकों के बीच लौट रहे हैं, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल किया था। बता दें, उनकी नई फिल्म 'बटवारा 1947' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। कई यूजर्स ने इसे देखकर कहा कि फिल्म की पहली झलक ने उन्हें 'गदर' के दौर की याद दिला दी।

भारत-पाकिस्तान विभाजन और बिछड़ते परिवारों का दर्द

फिल्म 'बटवारा 1947' के टीजर में भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि, बिछड़ते परिवारों का दर्द और उस दौर की इमोशनल उथल-पुथल को दिखाने की कोशिश की गई है। बता दें, सनी देओल और प्रीति जिंटा की मौजूदगी ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

साथ ही, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने टीजर को देखते ही कमेंट्स कर दिया, जिसमें से एक यूजर ने लिखा,'रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये फिल्म' और दूसरे यूजर ने,'ब्लॉकबस्टर लोडिंग' जैसे रिएक्शन दिए हैं। तो तीसरे यूजर्स ने ये तक लिख दिया कि सनी पा जी देश का कितना बटावारा करवाओगे। तो अन्य यूजर्स ने इसे गदर की विरासत तक कह दिया।

इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि 'बटवारा 1947' की चर्चा के साथ ही 'गदर' का नाम भी बार-बार सामने आ रहा है। साल 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' ने पाकिस्तान की विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी के द्वारा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी और तारा सिंह का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदार में से एक माना जाता है।

सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और इमोशनल सीन की चर्चा तेज


'बटवारा 1947' के टीजर को देखकर कई यूजर्स का मानना है कि सनी देओल एक बार फिर उसी इमोशनल कहानी पेश करने वाले है। हालांकि इस बार कहानी, किरदार और घटनाएं अलग हैं, लेकिन बंटवारे से जुड़े दर्द, संघर्ष और इंसानी रिश्तों की झलक दर्शकों को 'गदर' की याद दिला रही है। टीजर में दिखाई गई सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और इमोशनल सीन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर सनी देओल का गंभीर अंदाज दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। तो वहीं प्रीति जिंटा की वापसी को लेकर भी फैंस उत्साहित नजर आ रहे हैं।


बता दें, फिल्म के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहली झलक ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता काफी बढ़ चुकी है। फिलहाल, 'बटवारा 1947' का टीजर दर्शकों को इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाने में सफल रहा है, जिसे 'गदर' जैसी फिल्मों ने बड़े पर्दे पर अमर बना दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सनी देओल की ये नई फिल्म दर्शकों के दिलों में वैसी ही जगह बना पाती है या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

18 Jun 2026 05:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘गदर’ में पाकिस्तान, अब Batwara 1947! सनी देओल आखिर कितना बंटवारा करवाएंगे? फैंस ने किया ऐसा कमेंट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ और ‘RRR’ पर भी कैसे भारी पड़ती ‘गदर’, बनती भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर!

'धुरंधर','RRR' और 'गदर'
बॉलीवुड

1 लाख रुपये देने के बदले गंदी डिमांड, मैसेज देखकर सहम गईं अभिनेत्री मानवी गगरू, इंडस्ट्री की खुली पोल

Maanvi Gagroo On Casting Couch Experience
बॉलीवुड

60 बरस की फिल्मों की ‘दादी’ को फेसबुक से मिला प्यार, 75 दिनों के अंदर सुहासिनी मुले ने रचाई शादी, बोलीं-उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया

Suhasini Mulay Marriage At 60
बॉलीवुड

‘मां क्या कहेगी आपकी?’, आमिर खान के साथ सबसे लंबे किसिंग सीन के सवाल पर भड़क गई थीं करिश्मा कपूर, अब हुआ खुलासा

Karishma Kapoor Kissing Scene
बॉलीवुड

बड़ी होकर अभिनेत्री ही बनेंगी रणबीर कपूर की लाडली राहा? करियर पर मां आलिया ने दिया जवाब

Alia Bhatt On Daughter Raha Kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.