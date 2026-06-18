‘गदर’ में पाकिस्तान, अब Batwara 1947! सनी देओल आखिर कितना बंटवारा करवाएंगे? फैंस ने किया ऐसा कमेंट

'बटवारा 1947' के टीजर को देखकर कई यूजर्स का मानना है कि सनी देओल एक बार फिर उसी इमोशनल कहानी पेश करने वाले है। हालांकि इस बार कहानी, किरदार और घटनाएं अलग हैं, लेकिन बंटवारे से जुड़े दर्द, संघर्ष और इंसानी रिश्तों की झलक दर्शकों को 'गदर' की याद दिला रही है। टीजर में दिखाई गई सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और इमोशनल सीन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर सनी देओल का गंभीर अंदाज दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। तो वहीं प्रीति जिंटा की वापसी को लेकर भी फैंस उत्साहित नजर आ रहे हैं।