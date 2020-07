अमिताभ बच्चन का 'कानों पे जिम्मेदारी' अभियान, मास्क के लिए कविता से किया जागरूक

View this post on Instagram

कमला के कानों पर, विमला के कानों पर, शर्मा के कानों पर , मिश्रा के कानों पर, छुटभैये के कानों पर, बाहुबली के कानों पर , रायपुर के Romeo के, जबलपुर की Juliet के अड़ोसी पड़ोसी के, मामा मौसी के, चाची और ताई के, भतीजी और भाई के, नाई के हलवाई के, एक दो और ढाई के, सब के कानों पे एक ज़िम्मेदारी है, और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं, उसे बख़ूबी निभा रहे हैं , फिर आप mask क्यूँ नहीं लगा रहे हैं ? जनहित में जारी, कानों पे ज़िम्मेदारी ।।