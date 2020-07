अमिताभ बच्चन ने जताया डॉक्टरों का आभार, लिखा- मैं हूं उनके साथ जो सीधी रखते अपनी रीढ़

View this post on Instagram

Words from Babuji .. for them that work tirelessly, relentlessly , unselfishly to keep us protected : मैं हूँ उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हों या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़; मैं हूँ उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ~ HRB