महानायक ने बनाई क्रिकेटर की बेटियों की फ्यूचर टीम, यूज़र ने कहा आप क्रिकेट में भी परिवारवाद लाना चाहते हैं?

महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसके माध्यम से उन्होंने उन भारतीय क्रिकेटर की लिस्ट शेयर की है, जिनके घर बेटी ने जन्म लिया है। इस लिस्ट में विराट और अनुष्का की बेटी भी शामिल है। अभिनेता की इस पोस्ट को जहां कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर नापसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, "आप क्रिकेट में भी परिवारवाद लाना चाहते हैं? यह खेल है, जहां केवल प्रतिभा बोलती है, बॉलीवुड की तरह नहीं...."

दरअसल महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर उन क्रिकेटरओं के नाम की लिस्ट शेयर की है। जिनके यहां बेटी ने जन्म लिया है। इस लिस्ट में रैना, गंभीर, रोहित, शमी, अश्विन, रहाणे, जाडेजा, पुजारा, साहा, भज्जी, नटराजन और उमेश यादव का नाम शामिल है। सभी के नाम के आगे उन्होंने बेटी लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, अब विराट और अनुष्का शर्मा के घर भी बेटी ने जन्म लिया है। भविष्य की महिला क्रिकेट टीम तैयार हो रही है।"

