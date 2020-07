बिग बी ने अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या के साथ जोड़े फैंस के हाथ.....

महानायक अमिताभ बच्चन ने नानावटी हॉस्पिटल में उपचाररत होने के बावजूद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बच्चन परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बताया है।

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या के साथ अपना एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है। "हम आपका प्यार देख रहे हैं, हम आपकी दुआएं सुन रहे हैं...हम आभार में हाथ जोड़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं।" इसी के साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया-"बच्चन परिवार के सभी सदस्य स्टेबल है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।"

अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। ऐसे में उनके तमाम प्रशंसक से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स और कई मंत्री तक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से ही तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। वे सोशल मीडिया पर पहले की तरह अभी भी एक्टिव हैं। हाल ही में अमिताभ और अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या और आराध्या को भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वैसे ऐश्वर्या और आराध्या को होम क्वारंटाइन किया था। लेकिन बीते दिनों उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के कारण नानावटी हॉस्पिटल लाया गया।

T 3598 - We see your love .. we hear your prayers .. we fold our hands 🙏🙏🙏🙏 .. in gratitude and thanks ! pic.twitter.com/PMMCRMS4FT