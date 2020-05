अमिताभ बच्चन 78 वर्ष में नहीं सीख पाए वो चीज लॉकडाउन में ​सीखी, खुद किया खुलासा

View this post on Instagram

इस Lockdown के काल में जितना मैंने सीखा, समझा, और जाना , उतना मैं अपने 78 वर्षों के जीवन काल में न सीख सका, न समझ सका और न ही जान सका ! इस सच्चाई को व्यक्त करना , इसी सीख, समझ और जानने का परिणाम है ! 🙏 What I was able to learn, understand and know during the period of this Lockdown , I was unable to learn, understand and know, during my entire 78 years .. and to be able to express this truth , is the result of this learning, understanding and knowing !!🙏