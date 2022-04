Amrish Puri की बेटी दिखने मे नहीं है किसी हीरोइन से कम, जाने क्या करती हैं

अमरीश पुरी (Amrish Puri) फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली और अनुभवी अभिनेताओं में से एक हैं। भले ही अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो लेकिन आज भी उनकी उनकी दमदार आवाज और अभिनय सभी को याद हैं। अभिनेता ने अपनी शानदार अभिनय से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया करते थे।

अमरीश पुरी (Amrish Puri) ने अपने शानदार अभिनय ले लाखों लोगों को दीवाना बनाया हैं। उन्होने अपनी हिंदी फिल्म के करियर में हर एक तरह के रोल मे दिखे हैं। उनकी शानदार अभिनय ने लोगों को भी हैरान कर दिया करते थे। दर्शकों ने उन्हें उनके द्वारा निभाए गए सभी करेक्टरों के लिए पसंद किया। लेकिन उन्हें ज्यादातर फैन्स एक विलेन के रूप में देखते थे।

Amrish Puri's daughter namrata is no less than a heroine in appearance