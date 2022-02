सास शर्मिला टैगोर से अच्छे नहीं थे अमृता सिंह के रिश्ते, खुद किया खुलासा

सैफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह के तलाक़ के कई सारे कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक ऐसा भी किस्सा है जिसमें कहा जाता है कि अमृता की शर्मिला टैगोर से नहीं पटती थी। जिसके कारण सैफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह में भी मटमुटाव होते थे। शायद यही वजह थी जिसके कारण दोनों के बीच में दरार आई और दोनों की शादी टूट गई।

सैफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह की शादी से लेकर तलाक़ तक की ख़बर अक्सर सुर्ख़ीयों में रही हैं। सैफ़ और अमृता ने साल 1991 में शादी रचाई थी। वही शादी के 13 साल बाद इनका तलाक़ भी हो गया था। इस शादी से साफ़ अली ख़ान और अमृता सिंह के दो बच्चे हुए। सारा अली ख़ान और इब्राहिम अली ख़ान। सारा अली ख़ान अब बॉलीवुड यंग एक्ट्रेस में आती हैं। उन्होंने बेहद कम समय में बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली हैं।

Amrita Singh relationship mother in law Sharmila Tagore was not good