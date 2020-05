Amul ने Irrfan Khan और Rishi Kapoor को दी श्रद्धांजलि, Ranbir और Alia को भी भाया ये खूबसूरत अंदाज

नई दिल्ली। कुछ पलों में ही बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकारों को खो देना एक सपने जैसा लगता है। अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) और इरफान खान ( Irrfan Khan ) की अचानक से हुई मौत से सभी लोगों को तोड़ कर रखा दिया है। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारों में से एक थे। हिंदी फिल्म जगत में दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने कई तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसे में अब अमूल ( Amul ) कंपनी ने श्रद्धांजलि दी है।

#Amul Topical: He was a great and very popular star over many decades! pic.twitter.com/1W3Anwj0Ww