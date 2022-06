अनन्या पांडे ने किया खुलासा, कहा- शुरुआती दौर में झेला सेक्सिज्म, फेस, बॉडी के साथ ब्रेस्ट एनहैंसमेंट तक की मिली सलाह

अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि स्टार किड्स को औरों के मुकाबले कम स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हाल ही में अनन्या पांडे ने अपने एक स्टेटमेंट से इसे गलत साबित कर दिया है। उनका बयान सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान स्ट्रगल के दिनों पर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने शुरुआती दौर में सेक्सिज्म झेला है।

'द रणवीर शो' के दौरान एक्ट्रेस ने कई बातों का खुलासा किया। अनन्या पांडे ने बताया कि उन्होंने अपने शुरुआती करियर में सेक्सिज्म झेला है। बात यहां तक पहुंच गई थी कि एक्ट्रेस को ब्रेस्ट एनहैंसमेंट करवाने के लिए कह दिया गया था।

