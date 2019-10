अपने 21वें बर्थडे पर अनन्या पांडे ने की ऐसी हरकत, देखते रह गए सभी, वीडियो हो रहा वायरल

View this post on Instagram

Ananya prebirthday celebration at #patipatniaurwoh set❤️❤️ Happy Birthday @ananyapanday ❤️❤️ . . . . . . . . #ananyapanday #birthdaygirl #turning21 #30October #happybirthdayananya #HappyBirthdayAnanya #HAPPYBIRTHDAYANANYA #princess #queen #bhavanapandey #chunkypanday #rysapanday @chunkypanday @bhavanapandey @rysapanday @ananyapanday