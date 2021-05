अंगद बेदी हुए कोरोना निगेटिव, 16 दिन बाद परिवार से मिलकर हुए इमोशनल

नई दिल्ली। देशभर में इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। पहली लहर के मुकाबले इस बार कोरोना का प्रकोप कहीं ज्यादा है। लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस बीमारी की चपेट में आम हो या खास हर कोई आ रहा है। बॉलीवुड के भी कई सेलेब्स इसकी चपेट में आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर अंगद बेदी भी कुछ दिनों कोरोना संक्रमित हो गए थे। लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। 16 दिन बाद वह अपने परिवार से मिले।

इस महीने की शुरुआत में अंगद बेटी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। लेकिन अब उन्होंने इसे पूरी तरह मात दे दी है। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह 16 दिन बाद अपने परिवार से मिल रहा है। खास बात ये है कि अंगद को देख उनकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। अंगद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Reunited post testing - negative. Been one hell of a journey. Finally im 🏡 no place like home. Waheguru kirpa kare. Shukar ❤️🙏🤞 pic.twitter.com/Qg3h7JhYQA