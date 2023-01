10 साल बाद फिर से लौटेगी अनिल कपूर-जैकी श्रॉफ की जोड़ी, इस फिल्म में मचाएगें धमाल

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी ने फैंस के दिलों में खास स्पेस बना रखा है। इन दोनों की जोड़ी वाली फिल्मों को दर्शकों ने हमेशा एन्जॉय किया है। वहीं अब खबर है कि लगभग 10 साल बाद इन दोनों की जोड़ी फिर से एक फिल्म में दिखाई देने वाली है।

Anil Kapoor and Jackie Shroff to reunite on screen after a decade for ‘Chor Police’