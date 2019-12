अनिल कपूर ने जंवा बने रहने का किया खुलासा,आप भी जानकर हो जाएगें हैरान!

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर(Anil Kapoor) ने अभी हाल ही में अपना 63वां जनमदिन सेलिब्रेट किया है । इतनी उम्र हो जाने के बाद अनिल कपूर(Anil Kapoor) आज के युवा स्टार्स को फेल करने में पीछे नही है। उनकी फिटनेस के आगे आज के युवा टिक नही पाते। ऐसे में हर कोई बस यही जानना चाहता है कि वो इस उम्र में भी इतने यंग कैसे दिखते हैं। उनकी इस जंवा उम्र के देखकर कई मौकों पर उनसे ये सवाल किया जा चुका है कि वो कैसे खुद को मेंटेन करते हैं। हमेशा अनिल इस सवाल का जवाब मुस्कुराकर टाल देते हैं। लेकिन इस बार उन्होनें अपने आप को जवं बनाये रखने के राज का खुलासा किया है। इतना ही नहीं ये राज उन्होंने अभिनेता सलमान खान के साथ भी साझा किया है।

Happy on the inside and outside! The secret is dedication & hard work ( and a few cheat days :p )! @harbhajan_singh https://t.co/FVaPOleAO6