पैसे मुझसे ले लो लेकिन मेरे बेटे को हेयर ड्रेसर और मेकअप मैन दे दो, अनिल कपूर

अनिल कपूर बेटे हर्षवर्धन के साथ नैटफ्लिक्स की फिल्म 'थार' में स्क्रीन शेयर करने जा रहे है। इसी फिल्म में अनील कपूर ने हर्षवर्धन से जुड़े कई खुलासे किए है। अनिल कपूर कहते है कि हर्ष के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा लेकिन मुझे इसके बिखरे हुए बाल बहुत अजीब लग रहे थे। मैने कहा हर्ष से की कोई हेयरस्टाइल को बुला कर लाओ और अच्छे से अपने बालो को ठिक करों। यहां तक की मैने प्रोडक्शन हाउस को भी कहा तो प्रोडक्शन हाउस ने कहा बजट नहीं हैं।

Anil kapoor said Take money from me but give hair dresser to my son