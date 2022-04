अल्लू अर्जुन ने आखिर क्यों ठुकराया तम्बाकू का ऐड, जाने वजह

बाॅलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने विमल का ऐड करके अपने सभी फैंस को नराज कर दिया हैं। इसी बीच खबर यह आ रही हैं कि साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन ने तंबाकू का एक बड़ा ऐड ठुकरा दिया।चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह…

अक्षय कुमार को विमल इलायची का ऐड करने पर ट्रोल किया जा रहा हैं। अक्षय कुमार को उनकी फिटनेस के लिए जाना जाता हैं। अब उनकी विमल इलायची का ऐड देख फैंस उनसे नाराज हो गए हैं। वहीं अब खबर यह आ रही हैं कि अल्लू अर्जुन ने तंबाकू ब्रैंड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को तंबाकू कंपनी ने तगड़ा पैसा ऑफर किया था।

Why Allu Arjun rejected the tobacco advertisement, know the reason