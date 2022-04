Nawazuddin Siddiqui को सताने लगा था मरने का डर

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने जीवन से जुड़े कई बातो के खुलाशा किया हैं। नवाज ने खुद बताया हैं कि वह शुरु से ही मजदूरों की तरह काम किया करते थे। उन्होने कभी सोचा भी नहीं था की वह कभी स्टार भी बन सकते हैं।

बॉलीवुड के शानदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं हैं। काफी कठिनाईयों के बाद एक्टर को सफलता मिली हैं। उन्होंने आजतक जो किरदार निभाया उसमें खरे उतरे। उनकी महनत और काम के प्रति प्यार उनके काम में साफ दिखाई देता है। किरदार चाहें कोई सा हो एक्टर हर एक किरदार को इतनी बेखूबी से निभाते हैं कि वह उस किरदार में जान डाल देते हैं।

nawazuddin siddiqui was scared by the fear of dying shares his story