कभी मूंछ क्यों नहीं मुंडवाते हैं अनिल कपूर? फिल्मों से जुड़ा है अजीब कनेक्शन

अनिल कपूर को बॉलीवुड का सदाबहार एक्टर माना जाता है। इनका स्टारडम आज भी टॉप हीरोज पर भारी पड़ता नजर आता है। इन्होंने फिल्मी दुनिया को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं और आज भी इनका जलवा फिल्मों में कायम है। एक समय था जब इनकी मूछों ने इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल दिया था। अब एक्टर ने एक शो के दौरान खुलासा किया है कि वो अपनी मूछें क्यों नहीं काटते हैं।

हाल ही में एक्टर अमेजॉन मिनी टीवी शो ‘केस तो बनता है’ के दूसरे एपिसोड में नजर आए। ये एक कॉमेडी शो है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे कटघरे में सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। अनिल कपूर ने शो में शिरकत की और कई राज खोले। एपिसोड के दौरान होस्ट रितेश देशमुख ने अनिल से उनकी शानदार मूंछों को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा,”आपने हर फिल्म में मूंछ रखी है, सिवाये लम्हे के। लेकिन लम्हे के बाद आपने कभी मूंछ क्यों नहीं हटाई?” इसपर अनिल कपूर ने जवाब दिया,”दो फिल्मों में मूंछे सफा की थी, दुर्भाग्य से फिल्म भी सफा हो गई यार। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब से मैं कभी भी अपनी मूंछें नहीं मुंडवाऊंगा।”

