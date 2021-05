शादी की सालगिरह पर अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता को किया विश

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर आज भी पहले जितने हैंडसम और फिट हैं। हर कोई उनकी फिटनेस देखकर हैरान रह जाता है। 64 साल के होने के बावजूद अनिल अपनी उम्र से काफी यंग लगते हैं। जवानी के दिनों में भी अनिल कपूर के हैंडसम चेहरे पर कई लड़कियां मरती थीं। लेकिन उन्हें प्यार हुआ सुनीता से, वो भी पहली नजर में। दोनों की शादी को आज 37 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर पत्नी सुनीता को विश किया है।

मैं सुरक्षित हूं

अनिल कपूर ने सुनीता के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें से कुछ परिवार के साथ हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अनिल कपूर ने रोमांटिक मैसेज भी लिखा है। वह लिखते हैं, "सभी प्रेम कहानियां और कहावतें हमारी प्रेम कहानी के आगे छोटी लगती है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे पता है मैं सुरक्षित हूं और खुश हूं! तुम हमारे जुड़े हुए परिवार की आधार हो। हम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे।" अनिल ने आगे लिखा, "मैं अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से बिताना चाहता हूं जहां तुम्हें मैं भरपूर प्यार दे सकूं, जिसकी तुम हकदार हो। हैप्पी एनिवर्सरी।"

All the love stories & quotes fall short in front of our love story. With you by my side I know I’m safe, loved & happy! You are the bedrock of our combined families! I promise to spend my life making you feel loved & treasured in the way that you deserve it...Happy Anniversary!! pic.twitter.com/qPbqfJKjSG