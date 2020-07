Sushant Singh Rajput की फिल्म Dil Bechara देख Ankita Lokhande हुई भावुक, कहा- एक आखिरी बार

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney plus Hotstar) पर रिलीज कर दी गई है। सुशांत की आखिरी फिल्म देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। पर्दे पर उन्हें यूं मुस्कुराते हुए देखना और फिर अलविदा कह जाना सुशांत के चाहने वालों के लिए बहुत दर्दभरा (Sushant last film make you emotional) है। सुशांत की फिल्म देखने के लिए उनके कई दोस्त और फैंस ने अपील भी की। जिसमें उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी पीछे (Ankita Lokhande) नहीं रहीं। उन्होंने सुशांत को ट्रिब्यूट (Ankita Lokhande Tribute to Sushant) देते हुए कहा एक आखिरी बार। अंकिता, सुशांत के लिए पहले भी पोस्ट करती रही हैं। उन्होंने कैंडल जलाने की मुहिम में भी हिस्सा लिया था।

अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट (Ankita Lokhande Instagram post) शेयर किया। जिसमें सुशांत और संजना सांघी की फिल्म दिल बेचारा का पोस्टर है। उन्होंने कैप्शन में लिखा- पवित्र रिश्ता (Pavitra Rishta) से लेकर दिल बेचारा एक आखिरी बार (One Last Time)। जाहिर है कि अंकिता ने भी सुशांत की आखिरी फिल्म देखी है। अंकिता ने सुशांत की टीवी से लेकर बॉलीवुड तक की जर्नी (Sushant Singh Rajput journey) को याद करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट दिया।

इससे पहले अंकित ने कैंडल जलाकर एक पोस्ट (Ankita Lokhande candle post for Sushant) किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था- आशा, प्रार्थनाएं और हिम्मत। जहां भी हो मुस्कुराते रहो।

इसके अलावा सुशांत के निधन के एक महीने बाद अंकिता ने घर के मंदिर की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर (Ankita Lokhande First post for Sushant) की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था- भगवान का बच्चा (Child of God)। बता दें कि सुशांत के निधन के बाद से ही अंकिता सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव हैं। उनके निधन के एक महीने बाद उन्होंने पहला पोस्ट सुशांत के लिए ही किया था।

गौरतलब हो सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की मुलाकात सीरियल पवित्र रिश्ता के दौरान ही हुई थी। इसी सीरियल से दोनों की लव स्टोरी (Sushant Singh Rajput Ankita Lokhande lovestory) की भी शुरुआत हुई थी। अंकिता और सुशांत ने एक दूसरे को लगभग 6 साल तक डेट किया लेकिन साल 2016 में दोनों का किसी कारण ब्रेकअप हो गया। सुशांत से ब्रेकअप के बाद अंकिता डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और कंगना की फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड डेब्यू किया। अब अंकिता, विक्की जैन के साथ रिलेशनशिप में हैं।