Ankita Lokhande ने शेयर की Sushant Singh की मां की फोटो, पोस्ट में लिखा- 'मुझे विश्वास है आप दोनों साथ हैं'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput death ) के जाने का सदमे से आज भी लोग उभर नहीं पाए हैं। रोज़ाना सुशांत केस में हो रहे खुलासों से सभी काफी हैरान और परेशान हैं। सभी बस अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत के आरोपियों को सजा मिले और उनके साथ न्याय ( Justice for Sushant Singh Rajput ) हो। इस पूरे केस में जहां एक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) प्रथम आरोपी मानी जा रही हैं। वहीं दूसरी सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे खुलकर सुशांत के लिए न्याय मांग रही हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट शेयर कर सुशांत को याद करती हुईं दिखाई देती हैं। हाल ही में अंकिता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर ( Ankita New post ) किया है। जिसमें उन्होंने भावुक कर देने वाली तस्वीर को शेयर किया है।

दरअसल, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम ( Ankita Lokhande Instagram ) पर सुशांत की मां संग ( Ankita Shared Sushant's mother photo ) तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर को सभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। सुशांत की मां की तस्वीर के फोटो फ्रेम को हाथों में लिए अंकिता ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि "मुझे विश्वास है कि आप दोनों साथ हैं।" यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल ( viral Ankita's post ) हो रही है। फैंस यह तस्वीर देख कमेंट बॉक्स में प्रार्थनाओं से भरे मैसेज कर रहे हैं। बता दें सुशांत और अंकिता लोखंडें ( Sushant Ankita Releastionship ) काफी लंबे समय तक रिलेशन में थे। दोनों की ही जोड़ी काफी पसंद किया जाता है। कपल जल्द ही शादी करने जा रहा था, लेकिन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और ये दोनों अलग हो गए।

अंकिता लोखंडे द्वारा शेयर की गई उनकी पोस्ट को देख सुशांत की बहन श्वेता ( Sushant Sister Like her photo and comment ) ने तस्वीर को लाइक करते हुए कमेंट में लिखा कि 'बेबी आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, हमें लड़ाई साथ में लड़नी है।' तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि वह सुशांत के परिवार के काफी करीब थी। यहीं नहीं वह सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant Father KK.Singh) को पापा कहकर ( Ankita Called sushant's father Dad ) बुलाती हैं। बता दें 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Commit suicide on 14th june ) कर ली थी। 15 जून को अंकिता लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उनके घर पर जाते हुए देखा गया था। बताया जाता है कि आज भी अंकिता ने अपने घर के नेम प्लेट से सुशांत का नाम हटाया नहीं है। जबकि दोनों ही 4 साल पहले अलग हो गए थे।