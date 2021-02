ब्वॉयफ्रेंड विक्की जैन ने Ankita Lokhande के लिए बनाया खास वीडियो, शिमला की वादियों में स्नो फॉल का मजा लेती दिखीं

नई दिल्ली | टीवी से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने इस बार अपना वैलेंटाइन ब्वॉयफ्रेंड विक्की जैन (Vicky Jain) के साथ मनाया। अंकिता के कई सारे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ अंकिता ने शिमला की वादियों में खूब इंजॉए किया। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्नो फॉल का लुत्फ उठा रही हैं। अंकिता के कई सारे वीडियो को मिलाकर एक बेहतरीन वीडियो तैयार किया गया है। ऐसा लगता है कि ब्वॉयफ्रेंड विक्की जैन ने अंकिता के लिए इस वीडियो को खास तरह से एडिट करके बनाया है।

अंकिता लोखंडे ने अपने ट्विटर पर वीडियो को शेयर किया है। वो बर्फ में खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। अंकिता ने स्नो फॉल का पूरी तरह से मजा लिया है। वीडियो में अंकिता की कई सारी राइड्स देखने को मिल रही हैं। भले ही विक्की जैन वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं लेकिन कैमरे के पीछे रहकर उन्होंने अंकिता के हर हैप्पी मोमेंट को कैद किया है।

The worst thing one can do is not to try , to be aware of what one wants and not give into it , to spend years in silent hurt wondering if something could have materialized - never knowing😁🕊🙏🏻🌈💫🦋🌟 pic.twitter.com/d5DP0BRIEd