Coronavirus का कहर: यूरोप से लौटे अनूप जलोटा तो पहुंचे आइसोलेशन में, लोगों से सहयोग करने की अपील की

नई दिल्ली | भजन सम्राट अनूप जलोटा (Anup Jalota) हाल ही में यूरोप से लौटे हैं, ऐसे में जैसे ही वो मुंबई पहुंचे उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। गौरतलब हो कि यूरोप के अलग-अलग शहरों में अनूप अपने शोज करने गए हुए थे जिसके बाद वो मुंबई लौट आए हैं, वहीं यूरोप में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनूप जलोटा (Anup Jalota) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचे वैसे ही उन्हें मिराज होटल ले जाया गया और वहां से कुछ डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप कर रही है। अनूप ने सभी पैसेंजर से अपील की है कि वो जैसे ही भारत पहुंचे डॉक्टर्स की टीम के सहयोग करें और अपना चेकअप कराएं।

I am in awe with the Medical Care offered by BMC for passengers who are 60+. I was taken to Hotel Mirage as I landed MUM from LDN ;a team of doctors was sent to attend me. I appeal each passenger landing here to cooperate and help in controlling the further spread #COVID19india pic.twitter.com/y12ZssVyFP