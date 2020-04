अनुपम खेर का हमशक्ल दोस्त आया सामने, घर में रहकर कर रहा परेशान.. वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली | लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड स्टार्स घर में रहकर कुछ ना कुछ क्रिएटिव और फनी कर रहे हैं। इसी बीच अनुपम खेर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। दरअसल, अनुपम का जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है उसमें हमशक्ल दिख रहा है जिसका नाम बिट्टू बताया गया है। हैरानी की बात ये है कि बिट्टू नाम का ये हमशक्ल अनुपम के घर में घुसकर उनको ही परेशान करता हुआ दिख रहा है लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है आइए हम आपको बताते हैं।





Starting a new series #WhenBittuMeetsAnupam!! #Bittu is my childhood name. Bittu loves to tease Anupam. Hope you love this funny/serious interactions!! This is first of the many to follow. Do let me know how do you like this exchange between the two? 🤣🤓#WhenBittuMeetsAnupam pic.twitter.com/5JJQqrtbot