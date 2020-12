अनुपम खेर ने मसूरी में मांगी लिफ्ट, बोले यहां का ट्राफिक कभी-कभी....

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर मसूरी में ट्रैफिक जाम में फस गए। ऐसे में उन्होंने शूटिंग सेट पर पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट से लिफ्ट मांगी और उनकी गाड़ी पर बैठकर मसूरी के हालात अपनी जुबानी बयां किए। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे हैं। जिसके चलते वे मसूरी में हैं। हाल ही में जब वे शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो वह ट्रैफिक जाम में फस गए। ऐसे में उन्होंने समय पर शूटिंग सेट पर पहुंचने के लिए एक बाइक सवार स्टूडेंट से मदद मांगी। अनुपम जैसे ही इस स्टूडेंट की गाड़ी पर बैठे, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया , वे पहले स्टूडेंट का नाम पूछते हैं फिर कहते हैं कि हिमांशु मुझे लोकेशन तक ले जा रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वह बाइक के सफर पर रास्ते में आने वाली सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "शूटिंग स्क्रूचर और मैं, मसूरी बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहां का ट्रैफिक कभी-कभी डरावना हो सकता है और मुझे लोकेशन तक समय पर पहुंचना था। तो मेरे पास स्कूटर पर सवार होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, हिमांशु एक स्थानीय छात्र ने मेरी मदद की, मजा आ गया।"

Mussoorie's traffic can be horrifying. I had to reach location on time. There was no other way but to hitch hike on a scooter. #Himanshu, a local student was kind & thrilled to oblige. Had fun!! Here is a video & the running commentary!🤓😜😍 #KuchBhiHoSaktaHai #TheKashmirFiles pic.twitter.com/GdOLhsRQto