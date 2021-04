'आएगा तो मोदी ही' कहने पर एक्टर हुए ट्रोल, यूजर्स ने सड़कों पर मरते लोगों की तस्वीरें की शेयर

नई दिल्ली। भारते के प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी को हिंदी सिनेमा जगत के कई स्टार्स भी पसंद करते हैं। अक्सर पीएम मोदी को स्टार्स के बीच घिरे हुए भी देखा गया है। वहीं पीएम मोदी के फैन की लिस्ट में बॉलीवुड के मशहूर स्टार अनुपम खेर का नाम भी शामिल है। एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। अक्सर वह अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी से लिखते और बोलते हैं। वहीं कुछ समय पहले अनुपम खेर ने एक ट्वीट पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा लिखा है। जिसे पढ़कर सभी अनुपम खेर पर जमकर गुस्सा होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक्टर को खूब ट्रोल कर रहे हैं।

पीएम मोदी के सपोर्ट में एक्टर

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि कोरोनावायरस के चलते देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश की पूरी स्थिति एक भयानक मंजर में बदल चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार की खूब अलोचना कर रहे हैं। सभी सरकार को इन हालतों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने इन तमाम लोगो को जबाब देते हुए लिखा कि" आदरणीय @ShekharGupta जी!! ये कुछ ज़्यादा ही हो गया।आपके स्टैंडर्ड से भी।करोना एक विपदा है।पूरी दुनिया के लिए।हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया।सरकार की आलोचना ज़रूरी है।

उनपे तोहमत लगाइए।पर इससे जूझना हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत।आएगा तो मोदी ही!! जय हो!" अनुपम खेर का यह जवाब देख लोग काफी भड़क गई और बस अभिनेता को ट्रोल करने लगे।

टॉप 5-कोरोनाग्रस्त राज्यो मे 3राज्य कॉंग्रेसशाषित👹महाराष्ट्र-दिल्ली मे 13 महीनो से कोरोना का कहर ज़ारी है😡ऐसे मे राज्य सरकारे क्या कर रही थी❓अकार्यक्षम कॉंग्रेस नेतृत्व कहा सोया था❓जो कदम उठाने थे/जो फ़ैसले लेने थे/जो व्यवस्थाए बनानी थी नही बनायी➡️सभी राज्यो के अधिकारक्षेत्र — मंगेश (@Mangesh88243717) April 25, 2021

ट्रोलर्स ने दिया एक्टर को जवाब

एक्टर अनुपम खेर के इस जवाब पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि "60 के दशक में एक बच्चे के तौर पर उन्होंने कई संकट देखें हैं। जिसमें 3 वॉर्स, खाने की कमी और भी कई सारी विपत्तियां। यूजर ने बताया कि देश के विभाजन के बाद का यह सबसे बड़ा संकट है और आज तक भारत ने कभी नहीं देखा कि इस हालतों से सरकार पूरी तरह से गायब है। साथ ही ना तो कोई कंट्रोल रूप है और ना ही कोई जवाबदेह है।"

कुछ तस्वीरें और घटनाएं, जीवन भर आपका पीछा करती हैं। आगरा की तस्वीर उन्ही में से एक है। पति को अस्पताल में जगह नहीं मिली। सांसें टूट रही थी। महिला बदहवास थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो पति को मुँह से साँस देने को कोशिश करती रही। नहीं बचा पायी। लेकिन आप मोदी लाओ बस.. pic.twitter.com/rQf2g1xNNe — chaman gupta (@Chamangupta_) April 25, 2021

यूजर्स अनुपम खेर के समाने देश की ऐसी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। जिन्हें देख लोगों की आंखे नम हो रही हैं। एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती हुईं दिखाई दे रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा है कि "कुछ तस्वीरें और घटनाएं, जीवन भर आपका पीछा करती हैं। आगरा की तस्वीर उन्ही में से एक है। पति को अस्पताल में जगह नहीं मिली। सांसें टूट रही थी। महिला बदहवास थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो पति को मुँह से साँस देने को कोशिश करती रही। नहीं बचा पायी। लेकिन आप मोदी लाओ बस.."

एक घटिया इंसान,

और एक घटिया सोच ।

बंद आंखों से देश को मत देख, आंखे खोल के देख देश में लोग सड़कों पर मर रहे हैंl



चुल्लू भर पानी नहीं मिल रही है क्या..? — Shakuntala Sahu MLA (@ShakuntalaSahu0) April 25, 2021

इसी निक्कमी असंवेदनशील सरकार आने के बाद आप तो अमेरिका भाग गए और कह रहे हैं, आयेगा तो Modi ही 🤣



ज्यादा मजे लेने है तो पधारो कभी, उत्तर प्रदेश में आप भी BJP को कभी वोट नही देगें 😷 — Shubham Pandey🇮🇳 (@ssspanday50) April 25, 2021

इन तमाम ट्विट्स में लोग जमकर अनुमप खेर की अलोचना कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि अनुपम खेर अंध भक्त की तरह देश में बिगड़ रहे हालतों को देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं। एक यूजर ने अभिनेता पर तंज कसते हुए कहा कि कौन कहता है कि हमनें तरक्की नहीं की, पिछले साल दीया, मोमबत्ती, टार्च जला रहे थे, इस साल "चिंताएं" जला रहे हैं! यह सभी ट्विट्स जमकर वायरल हो रहे हैं।

पहले भी एक्टर कर चुके हैं पीएम की तारीफ

वैसे आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं है। जब एक्टर अनुपम खेर ने पीएम मोदी के पक्ष में कुछ कहा हो। इससे पहले भी एक्टर प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। बता दें लॉकडाउन के दौरान अभिनेता ने एक किताब लिखी थी। जिसका नाम Your Best Day Is Today रखा। यह बुक जब पीएम ने पढ़ी तो उन्होंने भी उन्होंने चिट्ठी लिख उनकी खूब तारीफ की थी।