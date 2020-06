इंटरनेट पर बढ़ रही नफरत को लेकर Anupam Kher ने कहा- यहां दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले अनुपम खेर ने एक वीडियो (Anupam Kher Video) शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत (Hate Spreading On Social Media) को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं । अनुपम कहते हैं कि कंटेंट के नाम सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।

JAVED-SHABANA LOVE STORY THAT WRECKED HONEY’S HOME

वीडियो में एक्टर कहते हैं, 'मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आजकल इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी गाली-गलौच नहीं हो गई है? या शायद पहले से ही इतना था। हम क्या बनते जा रहे हैं? कंटेंट के नाम पर सरेआम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से। पर सवाल ये है कि यह सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है या ऐसी वीडियो बनाने वाले लोगों की है? क्या ऐसी वीडियो बनाने वाले लोग असल जिंदगी में भी अपने माता-पिता के सामने ऐसे ही गालियों और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या गाली देने को ही कूल कहा जाने लगा है।'

World's Richest Porn Stars in The World are Millionaires too

I do try to ignore the negativity & use of abusive language on #SocialMedia but sometimes it is difficult. Isn’t it the fault of individual’s horrible behaviour rather than platforms. Please do enlighten me. Your responses will help me understand. 🙏 #ConversationsWithMyself pic.twitter.com/0hEq0GWG6I