बॉलीवुड

हंस-हंस के हो जाएंगे लोटपोट, जब देखेंगे अनुपम खेर का नया वीडियो

Anupam Kher Funny Video: हंसते-हंसते पेट में दर्द कर देगा अनुपम खेर का नया वीडियो। फैंस बोले- दुलारी जी (अनुपम खेर की माता) से नजर हटे तो कोई आप दोनों का परफॉर्मेंस देखें।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 18, 2025

Anupam Kher Funny Dance Video Viral

अनुपम खेर और उनकी माता दुलारी का डांस वीडियो। साथ में नजर आए भाई। (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Anupam Kher Funny Dance Video: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी फिल्मों की बातें ही नहीं करते, बल्कि अपनी निजी जिंदगी की झलकियां भी फैंस के साथ साझा करते हैं। खास तौर पर उनकी मां दुलारी के साथ उनके मजेदार वीडियो फैंस का दिल जीत लेते हैं। इस शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को अनुपम ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपनी मां दुलारी और भाई राजू खेर के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आए। उनका यह अंदाज इतना मजेदार है कि देखने वालों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए।

पिता के आखिरी शब्दों को जी रहे हैं अनुपम

इस वीडियो (Video) के साथ अनुपम ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पिता पुष्कर नाथ खेर को याद किया। उन्होंने लिखा, “मेरे स्वर्गीय पिता के आखिरी शब्द थे LIVELIFE! और हम बिल्कुल यही करते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे LIFE LESSON के लिए धन्यवाद पुष्कर नाथ जी!”

दुलारी ने लूटी वाहवाही

इस वीडियो में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं अनुपम (Anupam Kher) की मां दुलारी। नेटिजन्स उनके उत्साह और क्यूटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने कमेंट किया, "आपकी मां सच में बेहद प्यारी हैं।” एक अन्य यूजर ने लिखा, "इन खुशियों की कोई कीमत नहीं।" वहीं, एक फैन ने तो दुलारी की परफॉर्मेंस को "सुपर से भी ऊपर" करार दिया। दुलारी की सादगी और जोश ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

अनुपम खेर का वर्क फ्रंट

अनुपम खेर (Anupam Kher) का फिल्मी सफर भी उतना ही शानदार रहा है। हाल ही में उन्हें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स में देखा गया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी का किरदार निभाया। इसके अलावा, वे कंगना रनौत की इमरजेंसी में भी नजर आए। इस साल अनुपम ने लंबे समय बाद निर्देशन में वापसी की और फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट बनाई’, जिसकी कमान उन्होंने खुद संभाली। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अनुपम की एक्टिंग और डायरेक्शन की तारीफ जरूर हुई।

अनुपम खेर

18 Oct 2025 07:59 pm

