हंस-हंस के हो जाएंगे लोटपोट, जब देखेंगे अनुपम खेर का नया वीडियो

Anupam Kher Funny Dance Video: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी फिल्मों की बातें ही नहीं करते, बल्कि अपनी निजी जिंदगी की झलकियां भी फैंस के साथ साझा करते हैं। खास तौर पर उनकी मां दुलारी के साथ उनके मजेदार वीडियो फैंस का दिल जीत लेते हैं। इस शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को अनुपम ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही प्यारा वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपनी मां दुलारी और भाई राजू खेर के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करते नजर आए। उनका यह अंदाज इतना मजेदार है कि देखने वालों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए।