Sushant पर पहली बार बोले Anurag Kashyap- मेरी दो फिल्में छोड़कर किया धर्मा और यशराज के साथ काम, उसे बड़ा बैनर चाहिए था

नई दिल्ली | डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने लंबे समय बाद सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने सुशांत को लेकर कई सारे खुलासे भी किए हैं। उनके मुताबिक, सुशांत की मौत का किसी को जिम्मेदार ठहराना गलत है क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय खुद लिए (Sushant made his own choices) थे। अनुराग हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और सच्चाई कहने में हिचकते नहीं हैं। अनुराग ने बताया कि सुशांत ने दो बार उनके फिल्में रिजक्ट (Sushant rejected Anurag Kashyap 2 films) कर दी थी और यशराज और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में की थी। अनुराग के मुताबिक, सुशांत बड़े बैनर के साथ काम करना चाहते थे इसलिए अब उनको लेकर नेपोटिज्म की बात करना बेफिजूल की बाते हैं।

अनुराग कश्यप ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि न्यूकमर्स बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहते (Newcomer seeks validation of big production houses) हैं। सुशांत भी ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने मेरी फिल्म हंसी तो फंसी (Hasee Toh Phasee) छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें यशराज ने शुद्ध देसी रोमांस ऑफर (Yashraj offered Sushant Shuddh Desi Romance) कर दी थी। मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) मेरे ऑफिस से काम किया करते थे। हमने हंसी तो फंसी परिणीति चोपड़ा (Parieeti Chopra) और सुशांत सिंह राजपूत के साथ शुरू की थी। परिणीति पहले से ही यशराज के अंडर में काम कर रही थीं। तो हम उनसे बात करने के लिए गए थे और उन्हें बताया कि काय पो चे और पीके एक्टर (PK actor Sushant) के साथ फिल्म बना रहे हैं। यशराज ने सुशांत को बुलाया और उन्हें शुद्ध देसी रोमांस वाली डील दे दी।

अनुराग ने आगे कहा कि सुशांत जो मेरे ऑफिस में बैठा करता (Sushant used to sit in Anurag Kashyap office) था, मैं और मुकेश उससे बात किया करते थे। उसने यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हंसी तो फंसी छोड़ दी। जो एक आउटसाइडर की फिल्म थी क्योंकि उसे यशराज का टैग चाहिए (Anurag Kashyap said Sushant want Yashraj tag) था। ये हर एक्टर चाहता है और मैंने इसका बुरा भी नहीं माना। वो बहुत टैलेंटेड एक्टर था। ये सिर्फ आपके चुनाव पर निर्भर करता है। उसने फिल्म ड्राइव (Film Drive) को चुना मेरी फिल्म को मना करके क्योंकि वो धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Productions) के साथ काम करने के लिए मरा जा रहा था। अब लोग उसकी मौत का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं।

अनुराग कश्यप ने आगे बताया कि सुशांत ने उन्हें दोबारा मना किया दूसरी फिल्म के (Sushant rejected second film offer by Anurag Kashyap) लिए। साल 2016, MS Dhoni: The Untold Story की रिलीज से पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। मुकेश छाबड़ा फिर से सुशांत के पास गए। उन्होंने उसे बताया कि अनुराग ने एक फिल्म लिखी है और वो यूपी के एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। सुशांत ने स्क्रिप्ट सुनी और उधर धोनी रिलीज (Sushant Dhoni release) हो गई। धोनी सुपरहिट हुई और उसने मुझे कभी फोन नहीं (Anurag told after Dhoni success Sushant never called him) किया। मैं परेशान नहीं हुआ, आगे बढ़ गया और मैंने मुक्केबाज बनाई। मुझे इन सब चीजों की आदत है। उन तमगो की तलाश आप कर रहे हो जिसके लिए कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है। वैसे ही अपने फैसलों का अच्छा-बुरा आपको ही देखना (Anurag said you have to deal with your own decisions) पड़ेगा।

अनुराग ने ये भी बताया कि वो भी एक फेवर करते हैं। वो जब एक्टर से मिलते हैं तो देखते हैं कि मध्यप्रदेश, यूपी और बिहार का हो। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी बोलने वाले लोगों पर फिल्में बनाता हूं तो मैं किसी ऐसे को क्यों लूंगा जिसे हिंदी ठीक से नहीं आती।