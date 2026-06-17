डेडली गर्ल्स अलिया-शरवरी की धमाकेदार एक्शन पैक्ड ‘Alpha’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, कन्फर्म हुई ऋतिक रोशन की एंट्री

2:33 मिनट के ट्रेलर के आखिर में, ऋतिक रोशन की एक सरप्राइज एंट्री होती है, जिसमें वे 'वॉर' फिल्म वाले मेजर कबीर धालीवाल के रोल में नजर आते हैं। ट्रेलर में सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती हैं, जिससे फैंस 'अल्फा' में उनके बड़े रोल को लेकर एक्साइटेड हैं। ऐसा लगता है कि वे आलिया भट्ट और शरवरी के किरदारों की उनके मिशन में मदद करने के लिए आते हैं, हालांकि, इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस झलक से फिल्म के लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है।