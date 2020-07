Sushant पर चल रही बहस पर बोले Anurag Kashyap- क्यों यशराज और धर्मा के बाहर लाइन लगाते हो, हंसल मेहता के ऑफिस में क्यों नहीं?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Nepotism debate) की बहस बढ़ती ही जा रही है। करण जौहर (Karan Johar) पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के कई सारे आरोपों के अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। उनके मुताबिक, करण जौहर किसी का करियर बना सकते (Anurag Kashyap says Karan Johar can make career) हैं लेकिन उसे बिगाड़ नहीं सकते। साथ ही अनुराग ने यशराज फिल्म्स (Yashraj Films) और धर्मा प्रोडक्शन (Dharma productions) के नए टैलेंट को लॉन्च ना करने पर भी बात की। उन्होंने उन लोगों को जिम्मेदार बताया कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के बाहर लाइन लगाते हैं। गौरतलब हो कि कंगना अपने रिसेंट इंटरव्यू में करण जौहर और आदित्य चोपड़ा (Adityaa Chopra) जैसे कई बड़े सेलेब्स पर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने सुशांत की मौत का जिम्मेदार भी इन लोगों को बताया है लेकिन अनुराग कश्यप का मानना कुछ और है।

हाल ही में अनुराग कश्यप ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि करण जौहर किसी का करियर उसे बड़ी फिल्म में लॉन्च करके बना सकता है। क्योंकि वो सिर्फ फिल्ममेकर नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी है। वो सब समझता (Anurag Kashyap supports Karan Johar) है। लेकिन किसी का करियर बर्बाद नहीं कर सकता। किसी को तोड़ नहीं (Anurag Kashyap says Karan Johar cant destroy someone’s career) सकता। अगर न्यूकमर्स को यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च होने था तो वो गलत जगह पर थे। अगर आपको यशराज से और धर्मा से ब्रेक चाहिए (If you want YRF and Dharma to give you a break) तो लाइन बहुत लंबी है। साल में 4-5 फिल्में बनाते हैं और वो स्टूडियो स्टार के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़े बजट की फिल्मे बनाते हैं। आप जाकर हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर क्यों लाइन नहीं लगा (Why don’t you queue up outside Hansal Mehta’s office) रहे हो? मैं नए लोगों के साथ काम करता हूं। ऐसे बहुत सारे नए लोगों के साथ काम करते हैं। आप लाइन ही गलत जगह लगा रहे हो।

अनुराग ने आगे कहा कि ऐसा नहीं होता कोई किसी का करियर बर्बाद कर सकता है। वो आपको बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में होत है। कोई क्यों किसी के साथ ऐसा करेगा, वो आपके साथ फिल्म नहीं करता ये उसका फैसला है, दूसरा कोई राय लेता है तब भी वो आपका नाम नहीं बताएगा ये भी उसका चुनाव है। उसे नहीं लगता कि आप बेहतर कर सकते हो क्योंकि नए हो।

बता दें कंगना ने आरोप लगाया था कि आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को ब्लैकलिस्ट कर दिया था जब उन्होंने यशराज का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। करण जौहर ने सुशांत की फिल्म ड्राइव को डिजिटल पर क्यों रिलीज किया?