Kangana Ranaut VS Anurag Kashyap: अनुराग कश्यप ने कंगना रनौत पर कसा तंज, कही बॉर्डर पर जाकर चीन से लड़ने की बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड के जानेमाने डायरेक्टर अनुराग कश्यप जो अपने अटपटे बयानों की वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में रहते हैं। उस बार उनका ट्वीट बम फूटा है एक्ट्रेस Kangana Ranaut पर। अनुराग ने Kangana Ranaut पर वार करते हुए कहा कि वे देश की ओर से चीन से युद्ध करें। कंगना पर व्यंग कसते हुए अनुराग ने लिखा कि "कंगना सच्ची मणिकर्णिका हैं, और उन्हें चीन से लोहा लेने के लिए बॉर्डर पर भेजा जाना चाहिए।" अनुराग के इस वार पर अब कंगना ने पलटवार किया हैl

डायरेक्टर ने लिखा कि, "बस एक तू ही है बहन - इकलौती 'मणिकर्णिका' । तू ना चार पाँच को ले के चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं चीनी। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है, इस देश का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता है। तेरे घर से एक दिन का सफ़र है बस LAC का । जा शेरनी। जय हिंद।"

अनुराग से पहले कंगना ने हिंदी में एक ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि, "मैं एक क्षत्राणी हूं। सर कटा सकती हूं, लेकिन सर झुका सकती नहीं! राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी! सिद्धांत के साथ ना ही कभी समझौता की हूं और ना ही कभी करूंगी! जय हिंद।"

Oh!! I see you having an embarrassing meltdown here, hardly making any sense, anyway don’t want to make it worse, I step back, don’t feel bad friend please have hot haldi milk and go to sleep, tomorrow is a new day 🙏 https://t.co/JdaUZgZqSZ