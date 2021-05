कोरोना संकट में अनुष्का-विराट ने बढ़ाया मदद का हाथ, डोनेट किए 2 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी वेव ने पूरे देश की हालत बद से बदतर कर दी है। कोरोना का कहर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मरीजों को सही इलाज दे पाना भी मुश्किल सा होता जा रहा है। ऐसे में मनोरंजन जगत के और खेल जगत की जितनी भी बड़ी हस्तियां वह आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना सकंट में लोगों की मदद के लिए अब एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली आगे आए हैं। कपल ने कोरोना पीड़ितों के लिए एक बड़ी रकम डोनेट की है।

As our country battles the second wave of Covid-19, and our healthcare systems are facing extreme challenges, it breaks my heart to see our people suffering.



So, Virat and I have initiated a campaign #InThisTogether, with Ketto, to raise funds for Covid-19 relief. pic.twitter.com/q71BR7VtKc