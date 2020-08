Anushka Sharma और विराट कोहली ने दी बेबी अनाउंसमेंट की पार्टी, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। दोनों ने बताया कि वह जल्ह ही माता-पिता बनने वाले हैं। अनुष्का और विराट ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी। अनुष्का ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए लिखा था, 'और फिर, हम तीन थे! जनवरी 2021 में आ रहा है।' इसके बाद बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की हस्तियों ने दोनों को शुभकामनाएं दी।

आईपीएल 2020 से पहले भारतीय क्रिकेटर्स इन दिनों दुबई में हैं। यहां अभ्यास शुरू करने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने एक छोटी पार्टी की है। क्योंकि आरसीबी के दो सदस्यों ने खुशखबरी जो दी है। एक तरफ अनुष्का और विराट कोहली माता-पिता बनने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा के साथ अपने रोके की भी घोषणा की थी। ऐसे में आरसीबी की तरफ एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

🎥 | @AnushkaSharma and @imVkohli cutting cake with the team of @RCBTweets 💕 pic.twitter.com/rAHOWt98Zk