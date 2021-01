पति विराट कोहली के साथ लंच डेट पर निकलीं Anushka Sharma, तस्वीरें हुईं वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। उनकी प्रेग्नेंसी का ये आखिरी महीना है। ऐसे में हर कोई बेसब्री से विराट और अनुष्का के बेबी को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। वहीं, इन दिनों पैपराजी भी दोनों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि वो विरुष्का के हर पल को कैमरे में कैद कर सकें और उनके बेबी से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाए। अब हाल ही में अनुष्का और विराट लंच डेट पर निकले। इस दौरान पैपराजी ने उनकी कई तस्वीरें क्लिक की।

सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों लंच पर जाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान अनुष्का ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। वहीं, विराट कैजुअल्स में दिख रहे हैं। कोरोनो को देखते हुए दोनों ने मास्क लगा रखा था। लंच पर जाते हुए कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ थोड़ा प्रोटेक्टिव नजर आ रहे थे।

इससे पहले अनुष्का एक फोटोग्राफर पर भड़क उठी थीं। दरअसल, अनुष्का अपने पति विराट कोहली के साथ घर की बालकनी में बैठे हुए टाइम स्पेंड कर रही थीं। लेकिन इस दौरान एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऐसे में एक्ट्रेस ने फोटोग्राफर को डांट लगाते हुए कहा कि मना करने के बावजूद उनकी प्राइवेसी में दखल दी जा रही है। अनुष्का ने अपने इंस्टा स्टोरी से उसी तस्वीर को शेयर किया, जिसमें वह पति विराट के साथ बालकनी में बैठी हुई हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'फोटोग्राफर और पब्लिकेशन को कई बार मना करने के बाद भी वे हमारी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। अब इसे बंद करिए।'

We love @AnushkaSharma but that doesn't mean that we have got the right to interfere in her life . We must respect her feelings also . Please 🙏🙏 @imVkohli #AnushkaSharma #ViratKohli #Virushka pic.twitter.com/atO0YsrrNv