मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली इस साल के जनवरी महीने में पैरेंट्स बने हैं। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अब अनुष्का ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है। बुधवार को अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पति विराट को हाथों में उठाती नजर आ रही हैं। यह क्यूट वीडियो खूब देखा जा रहा है।

फैंस को पसंद आ रहा वीडियो

अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि अनुष्का विराट के पीछे खड़ी होकर पति को दोनों हाथों से उठा रही हैं। विराट को वह दो बार उठाती हैं। पहली बार जब एक्ट्रेस विराट को लिफ्ट करती हैं, तो पति से कहती हैं कि वे उठाने में उनकी मदद न करें। विराट हामी भर लेते हैं। इसके बाद पूरे जोश के साथ अनुष्का विराट को फिर से लिफ्ट करती हैं। वीडियो पर विराट ने भी हॉर्ट और लॉफिंग इमोजी यूज करते हुए रिएक्ट किया है। इस वीडियो को फैंस खूब लाइक कर रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि अनुष्का स्ट्रांग हैं।वीडियो को पोस्ट होने के महज चार घंटे में 41 लाख से ज्यादा बार देखा गया।

How cute they are together 😍😍

Couple goals #ViratKohli #AnushkaSharma pic.twitter.com/hBEd2cXPzS