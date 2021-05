अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया सलाम

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चल रहा है। रोजाना लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को रखने की जगह नहीं है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में हर इंसान साथ में इस वायरस से लड़ रहा है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने #InThisTogether कैंपेन चालू किया और इसके जरिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कैंपेन के तहत फंड राइज कर लोगों की मदद की जा रही है। इस बीच अनुष्का-विराट ने एक वीडियो शेयर किया है।

फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वीडियो किया शेयर

इस वीडियो को अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए कपल ने इस महामारी में भी मदद के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स को धन्यवाद किया है। वीडियो में एक लेटर दिखाई दे रहा है। जिसमें लिखा है, "सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोगों की तरफ से बड़ा हग, जो दिन-रात बिना थके अपनी लाइफ रिस्क में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। देश आपके साथ खड़ा है।" इस वीडियो क्लिप में डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं और अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स की कुछ तस्वीरें भी शामिल है।

We’d like to say a big thank you to all our healthcare and frontline workers, their dedication is truly inspiring. You continue to risk your lives for the nation, and for that, we are eternally grateful to you. You are the real heroes, for Virat and I, and for the nation. pic.twitter.com/c7l3kdU94R